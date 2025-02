Liberoquotidiano.it - "Devo essere sincero, non sto bene". Tony Effe sconvolge i fan, cosa è successo

“Vivo a Milano da sette anni e,, non sto. Lo faccio per lavoro ma quando potrò tornerò a Roma”. Cosìdurante la conferenza stampa che anticipa la serata finale di questa edizione del Festival di Sanremo. Il trapper si è sfogato dopo le polemiche generate dalla mancata presenza della sua collana sul palco dell'Ariston. "C'è un regolamento che non è stato uguale per tutti. Non è una polemica ma in quell'outfit per me era importante la collana. Può sembrare una cavolata ma c'è un lavoro dietro. Quando gioco e scherzo faccio la faccia seria - ha proseguito - ma non ero arrabbiato, mi era presa male, perché ho dovuta toglierla prima di salire. È stata una distrazione che mi ha un po' cambiato emotivamente l'esibizione. Anche perché altri erano entrati con i gioielli.