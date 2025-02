Ilrestodelcarlino.it - Derby Adriatico, città blindata: ecco le modifiche alla circolazione e i divieti di sosta per la partita di serie D

Civitanova Marche, 15 febbraio 2025 – C’è ilin programma tra Civitanovese e Ancona. Per questo domani lo stadio sarà blindato e la viabilità rivoluzionata nella zona sud della, per ragioni di sicurezza e ordine pubblico. La, valida per il campionato diD, si gioca al Polisportivo e per sei ore, da mezzogiorno fino alle 18, entrerà in vigore unadial traffico enell’area intorno allo stadio. Il Comune ha emesso una ordinanza specifica che prevede il divieto di transito e di fermata, per tutti i veicoli, sulle strade che formano il perimetro dell’impianto sportivo, quindi piazzale Italia, lungomare Piermanni (nel tratto compreso tra il Tiro a volo e piazzale Italia), corso Garibaldi dall’incrocio con via Montenero/via Aldo Moro fino all’ingresso della pista ciclabile del fiume Chienti, via Montenero lungo entrambe le corsie.