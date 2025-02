Fanpage.it - Denti umani cresciuti nei maiali, la scoperta che può rendere gli impianti dentali un ricordo del passato

Leggi su Fanpage.it

Gli scienziati sono riusciti a fare cresceresimili a quellinella bocca dei, segnando un importante passo in avanti nella medicina odontoiatrica: il risultato è stato possibile grazie all’uso di avanzate tecniche di bioingegneria che in futuro potrebbero essere applicate per generare iin pazienti