Ilnapolista.it - Dembelé è attualmente il migliore al mondo, basta cercare su Google (Guardian)

Leggi su Ilnapolista.it

Il Theanalizza le prestazioni incredibili di Ousmane, improvvisamente ricche di gol e assist negli ultimi mesi (ne aveva parlato anche l’Equipe così come altri media francesi). Il calciatore francese ora al Psg è la vera stella della squadra e rischia di incidere parecchio in Champions, dove ha già segnato 6 gol nelle ultime tre uscite di Luis Enrique e i suoi.è ilalsu(The)Di seguito un estratto dell’analisi del The:“Cercate suDembélé e scoprirete che èil miglior giocatore del. Non solo molto bravo o in gran forma, ma il. «Stiamo assistendo a un fenomeno», ha riferito Le Parisien questa settimana dopo due gol e una prestazione discreta contro il Brest . Dembélé è «in lizza per il Pallone d’Oro», per non parlare del fatto che «è importante quanto un Kylian Mbappé o un Robert Lewandowski, più impattante di un Erling Haaland senza dubbio».