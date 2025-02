Ilgiorno.it - Dedelate irrompe al Festival di Sanremo, scalata con beffa al Teatro Ariston: “Nessuna sicurezza”

Sondrio – Lo scalatore fuorileggeè riuscito a intrufolarsi aldurante ildi, postando su Instagram storie in cui mostra ilda una prospettiva diversa: dall'alto, sopra i riflettori. E tagga artisti come Guè, Olly e Tony Effe mentre sono sul palco. Nei video mostra la sua, riprende le forze dell'ordine e si fadei controlli - che evidentemente è riuscito ad aggirare -, infine si scatta un selfie sul tetto con alle spalle l'insegna ‘’. Ed è il secondo anno consecutivo che riesce a espugnarlo durante il. Sul suo post scrive: "". I commenti sono centinaia: "Ma come fai?". "Qual è il codice di televoto per votarti?". "La cosa assurda è che potresti essere un terrorista e nessuno se ne accorgerebbe".