Scuolalink.it - Decreto Cultura: nuovi fondi per librerie, biblioteche e Carta Giovani

Leggi su Scuolalink.it

Ilha ricevuto il via libera dalla Camera dei Deputati con 196 voti favorevoli, 112 contrari e 4 astenuti. Ora il provvedimento attende l’approvazione del Senato per la conversione in legge. Il testo punta a rendere laaccessibile e favorirne la diffusione, con particolare attenzione alle periferie e alle aree svantaggiate. Una .perScuolalink.