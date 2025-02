Ilgiorno.it - Decolla in ospedale il progetto Dama. Percorsi per chi ha gravi disabilità

Prende il via a Lodi il“ (Disable Advanced Medical Assistance), un modello di presa in carico che agevolerà l’accesso all’assistenza sanitaria delle persone concomplesse (cognitive, fisiche, neuromotorie e psichiche). Il, sviluppato dall’Asst di Lodi con la Fondazione Comunitaria di Lodi, la Fondazione Danelli, le cooperative Il Mosaico e Amicizia, permetterà di coordinare le domande di salute dei pazienti confragilità per fornire delle risposte adeguate da parte dell’azienda ospedaliera lodigiana. "Le persone conriscontrano spesso delle difficoltà ad accedere alle prestazioni mediche, a causa dei problemi di comunicazione tra gli enti e le strutture sanitarie e per l’incapacità di riconoscere i loro bisogni o perché restano inascoltati", ha spiegato Guido Grignaffini direttore dall’Asst di Lodi.