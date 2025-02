Game-experience.it - Days Gone Remastered, Sony svela le migliorie inserite nella nuova versione su PS5 e PC

hato tante nuove informazioni su, lamigliorata del noto open world post-apocalittico di Bend Studio.Appena pochi giorni dopo l’annuncio ufficiale, il colosso giapponese ha rivelato attraverso un post sul PlayStation Blog che l’aggiornamento non si limita a una grafica più raffinata, ma introduce nuove modalità di gioco e un’esperienza ancora più coinvolgente grazie al supporto avanzato per il DualSense. Il titolo sarà disponibile il 25 aprile 2025 su PlayStation 5 e PC, con un prezzo di 49,99€, mentre chi possiede laPS4 potrà effettuare l’upgrade con 10€ (ma non tutti i giocatori potranno sfruttarlo).La remaster dioffrirà un comparto grafico potenziato con dettagli ambientali migliorati, ombre e luci più realistiche e il supporto per VRR (Variable Refresh Rate), permettendo ai giocatori di scegliere tra due modalità grafiche: Qualità, per una risoluzione superiore, e Performance, per un frame rate più fluido.