Darwin’s Paradox! L’action-adventure platform di KONAMI in arrivo su console e PC

ha annunciato!, un nuovo action-in sviluppo per PlayStation 5, Xbox Series XS, Nintendo Switch e PC tramite Steam. Realizzato in collaborazione con ZDT Studio, il gioco introduce Darwin, un polpo strappato dal suo habitat naturale e trascinato in un mondo caotico, sconvolto dai piani di conquista della potente corporazione UFOOD INC.Nei panni di Darwin, i giocatori dovranno sfruttare l’istinto e l’astuzia per infiltrarsi nei territori sorvegliati dalla UFOOD INC. Grazie alle sue abilità innate, il protagonista potrà muoversi furtivamente, ingannare gli avversari e usare l’ambiente a proprio vantaggio per superare ogni ostacolo. Con un gameplay fortemente incentrato sulle meccaniche stealth, Darwin si dimostrerà un vero maestro dell’inganno. a meno che non si trovi faccia a faccia con un serpente!Ogni livello di! offrirà molteplici percorsi esplorabili, adattandosi alle scelte dei giocatori e modificandosi in base agli enigmi risolti e agli ostacoli superati.