Dalle manovre militari alle pressioni via Sudafrica La morsa cinese su Taiwan

Le esercitazionicinesi intorno asono prove generali per l’unificazione forzata, non più semplici, secondo l’ammiraglio Samuel Paparo, comandante dello U.S. Indo-Pacific Command.Parlando al Defense Forum di Honolulu, Paparo ha lanciato un severo monito sull’espansione militare e sulle intenzioni strategiche della Repubblica Popolare(Prc). “Ciò che la Cina fa intorno anon sono esercitazioni. Sono vere e proprie prove per l’unificazione forzata dicon la Cina continentale”.L’ufficiale americano ha detto senza mezzi termini quello che analisti e osservatori internazionali stanno documentando da tempo. Pechino ha alterato lo status quo attorno a Taipei, lo ha mosso a proprio favore e sta preparando il terreno per un eventuale attacco militare, mentre continua operazioni di sfiancamento politico e culturale – di cui fanno parte anche le attività armate, che mettono sotto stress costante i cittadini, e li portano a pensare che l’annessione sia ineluttabile anche per ragioni di forza.