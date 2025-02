Ilveggente.it - Dalla Formula 1 sbarca a Sanremo: tifosi increduli

1 aper uno dei piloti più amati del Circus. Uno che può fare davvero tutto. Cosa è successo Ci sono quelle persone che nella loro vita possono fare di tutto. Oltre il mestiere che fanno, ovviamente. E siamo sicuri, per quello che è riuscito anche ultimamente a mettere in atto, che Fernando Alonso è uno di questi.(AnsaFoto) – Ilveggente.itDal Circus del Mondiale, con un certo tipo di adrenalina, quella che per forza di cose ti tiene in vita, direttamente a, per un tipo di emozione diversa. Non forte come quella della velocità, ma sicuramente bella uguale. Praticamente è successo questo al pilota spagnolo dell’Aston Martin, ex Ferrari, uno dei più amati daidella Rossa, che è apparso in un video di una canzone in gara proprio al 75° Festival della Canzone Italiana.