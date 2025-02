Lanazione.it - Dal malore a Sanremo, come è cambiata la vita di Edoardo Bove

Firenze, 15 febbraio 2024 - Due mesi e mezzo dopo ladi. Anche se vederlo questa sera sul palco dell'Ariston è già un successo. Ildel primo dicembre - al sedicesimo minuto del match contro l'Inter - da queste parti non se lo è scordato nessuno. Vederlo crollare a terra ha fatto male a una città che ancora non ha superato i drammi di Astori e Joe Barone. Aè andata in modo diverso, con il defibrillatore sottocutaneo che gli è stato impiantato a Careggi prima di essere dimesso. La carriera è in standby, anche se il ministro Abodi si è detto volenteroso per cercare di capire se il protocollo che oggi vieta adi tornare in campo in Serie A e in Nazionale può essere rivisto e allineato a quello di altri campionati,ad esempio la Premier League.