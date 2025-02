Sport.quotidiano.net - Dal campo. Ancora in infermeria. Falbo e Semeraro

Leggi su Sport.quotidiano.net

Non ci sarà, ma nemmeno. Il Rimini sulla corsia mancina continua a essere in emergenza, ma per la gara di domani a Ferrara, comunque, a mister Buscè non mancano le alternative. Perché Longobardi ormai anche da quella parte si sente a casa e soprattutto ora il tecnico dei biancorossi ha una buona quantità di alternartive per quel che riguarda i centrali. Nelle altre zone deltutti abili e arruolati per il match contro la Spal con Buscè che penserà piuttosto a dosare le energie visti i tanti appuntamenti ravvicinati. Facile che in zona gol al fianco di Parigi possa toccareuna volta a Gagliano, ma probabilmente uno spezzone il tecnico potrebbe concederlo anche all’ultimo arrivato Leonardi che ormai da più di qualche giorno ha iniziato a prendere confidenza con i nuovi compagni.