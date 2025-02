Iodonna.it - Dal 2004 al 2024, la presenza femminile ai vertici è raddoppiata, crescendo più della media globale e diventando il dato più altro dell'Eurozona. Tuttavia la parità di genere nel lavoro è ancora molto lontana

Nonostante alcuni progressi, l’Italia si posizionatra gli ultimi paesi in Europa per partecipazionee donne al, con un tasso di occupazionedel 51%, nettamente inferiore rispetto ad altre nazioni. Al contempo, però, si osserva unpositivo e interessante: la crescitain posizioni manageriali. Disdi salario tra maschi e femmine: l’esperimento con i bambini X Leggi anche › Antonella Bruno, chi è la top manager che gestirà la crisi Stellantis in Italia In Italia, più donne manager di tutta l’Secondo le conclusioni emerse dal nuovo report “Donne ein Italia“, infatti, realizzato dalla Rome Business School, si osserva un processo più rapido per quanto riguardo l’arrivonelle posizioni apicali.