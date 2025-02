Lanazione.it - Dal 15 febbraio all’11 giugno l’ufficio postale si sposta in un container

Arezzo, 152025 – Dal 15siin unRicevuta la comunicazione da Poste Italiane, l’amministrazione avvisa la cittadinanza che dal 152025,di via della Gualchiere a Bibbiena Stazione, si sposterà all’interno di uncollocato sempre all’indirizzo di via Gualchiere a Bibbiena Stazione. Gli orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle 8,20 alle 19,05; il sabato dalle 8,20 alle 12,35.sarà regolarmente dotato di ATM H24, ovvero Postamat gli sportelli automatici di Poste Italiane. I lavori aldi Bibbiena Stazione riguardano il progetto POLIS di Poste Italiane legato al PNRR. Uffici che dovranno diventare case dei servizi di cittadinanza digitale, così come promosso dal Governo.