Notizie.com - “Daje Francè”, il messaggio dei fedeli: come sta il Papa, ancora ricoverato al Gemelli

Leggi su Notizie.com

Francesco èa causa di una bronchite persistente al Policlinicoa Roma. Attese indicazioni per l’Angelus.“”, ildeistaFrancesco,al(Ansa Foto) – notizie.comFrancesco ha trascorso “una notte tranquilla” al Policlinico, dov’èda ieri, venerdì 14 febbraio, a causa di un’infezione alle vie respiratorie.Matteo Bruni, direttore della Sala Stampa Vaticana, ha fatto sapere che “ha dormito bene, ha fatto colazione e ha letto alcuni quotidiani”. Non èchiaro per quanto tempodovrà stare sotto osservazione medica e intanto proseguono le terapie e gli accertamenti per farlo stare meglio.Attese per oggi notizie sulla salute del. In bilico l’Angelus domenicaleNel tardo pomeriggio di oggi dalpotrebbero arrivare aggiornamenti sullo stato di salute del Santo Padre.