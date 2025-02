Ilrestodelcarlino.it - Dagli Usa per testimoniare: “Il cocktail, poi non ricordo nulla”. Ipotesi droga dello stupro

Ravenna, 14 febbraio 2025 – Si è svolta oggi, in un ambiente protetto, l’udienza dell’incidente probatorio sulla denuncia di violenza sessuale presentata da una studentessa americana di 19 anni, che nel 2024 aveva trascorso alcuni mesi nel Ravennate come ragazza alla pari. La giovane, arrivata appositamenteStati Uniti, ha riferito davanti al giudice per le indagini preliminari, Janos Barlotti, e alla pm Lucrezia Ciriello, ricostruendo ciò che ricorda della notte del 25 agosto e delle informazioni raccolte successivamente da chi era con lei. Secondo la denuncia, quella sera la ragazza si trovava a una festa in uno stabilimento balneare di Punta Marina, dove ad un certo punto aveva bevuto un. Poco dopo, ha raccontato, non ricordava piùdi quanto accaduto. Il giorno successivo, svegliandosi in stato confusionale, aveva contattato i genitori negli Stati Uniti, i quali avevano subito allertato i carabinieri di Ravenna.