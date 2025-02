Amica.it - Da Anne Hathaway a Cara Delevingne: i look delle celeb al concerto di Paul McCartney

Leggi su Amica.it

Ad assistere all’ultimodia New York c’erano tantetra cui, Emma Stone e Karlie Kloss. Di seguito, i loroda copiare.ha optato per bomber in pelle, T-shirt, jeans ampi, mocassini e tote bag in tela, mentreè stata avvistata con blazer pied de poule, maglione con collo alto, minigonna in pelle e stivali di Isabel Marant. Invece Karlie Kloss ha indossato un completo in suede della capsule collection Alexa Chung x Madewell. Completano la mise un dolcevita, dei collant epump con tacco kitten. Il maglione con collo alto sembra essere l’alleato di stile perfetto per i concerti invernali. Nel video di Amica.it, si scopre anche la mise di Emma Stone. GUARDA LE FOTOCome vestirsi a un? I best outfit da copiare alle star Amica ©RIPRODUZIONE RISERVATA Da: ialdiAmica.