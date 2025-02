Ilfogliettone.it - Curiosità statistiche all time sul Calcio Bari e le cassanate più belle

La Vecchia Stella del Sud ha disputato oltre 30 stagioni in Serie A, entrando nel palinsesto delle scommessepiù importanti e vincendo anche alcuni scontri con le big, il più famoso è quello dell’esordio di Cassano, contro l’Inter nel 1999. Anche se non si può quasi parlare disenza Cassano, sono tantissimi i protagonisti che hanno scritto la storia del club e contribuito a fissare ledei Galletti nell’almanacco del pallone.Campionati e stagioni delin Serie A e Serie BDalla stagione 1931/1932 fino al campionato 2010/2011 sono 30 le partecipazioni delin Serie A, a cui vanno aggiunti due campionati di Divisione Nazionale e una stagione in Prima Divisione. In Serie B sono 53 le stagioni del, fino al campionato 2024/2025.delin Serie AI Galletti si trovano nella top20 della classifica alldi Serie A per punti guadagnati, più precisamente ilè alla 19esima posizione con 1018 match giocati nella massima categoria e 1071 punti in cassaforte.