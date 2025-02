Sport.quotidiano.net - Cuore e coraggio nel fango. Freuler detta i tempi da veterano. Dominguez più utile che dilettevole. Cambiaghi, la scossa sulla fascia

Skorupski 6,5 La paratissima su Adams, quando al 27’ l’attaccante di Vanoli gli si para davanti con la porta spalancata, vale come un gol segnato. Adams ci riprova all’85’ ma lui di nuovo risponde presente. Macchiano la prestazione un paio di uscite più che rivedibili. Holm 6,5 E’ lo stantuffo che sostiene le avanzate di Ndoye consentendo allo svizzero di liberare tutti i cavalli del motore. Beukema 5,5 La difesa rossoblù troppe volte si fa prendere d’infilata: l’olandese cerca di rammendare tutti i buchi ma non sempre ci riesce. Nella ripresa deve inchinarsi al sontuoso gol di Elmas che lo dribbla con un tunnel d’autore. Miranda 6,5 Il suo sinistro canta e serve palloni col contagiri ai compagni, compreso quello per Pobega poi travolto da Casadei nell’azione del rigore. L’altra faccia della medaglia è che quando il Toro dalla sua parte affonda non trova tanta opposizione.