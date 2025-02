Ilrestodelcarlino.it - Cuore e carattere, il Bologna in rimonta contro il Torino 3-2

, 14 febbraio 2025 - Nel segno di Ndoye, e di unche non molla mai, anche nelle serate più difficili,un Toro che morde, prima di sfaldarsi nell'assalto finale. I rossoblù tornano a vincere al Dall'Ara, sotto la pioggia, incassando e poi confezionando la, con Ndoye (doppietta) e l'autogol di Biraghi, al novantesimo minuto. Per tre punti d'oro nella corsa all'Europa. C'è Pobega sulla trequarti al posto di Fabbian, con Moro al fianco di Freuler in mediana. In difesa, sulle fasce, torna la coppia Holm-Miranda.in palla in avvio. Ci provano sia Castro, che Pobega: il primo calcia sul fondo, al secondo, invece, risponde con una bella parata di Milinikovic-Savic, a sigillare la porta. Al 13', contatto Linetty-Ndoye nell'area di rigore granata, per Fabbri è rigore.