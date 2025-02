Internews24.com - Cucchi sul calciomercato Inter: «Ecco cosa saranno chiamati a fare i nerazzurri»

di RedazioneRiccardosi è espresso sul, consigliando iper i prossimi mesiRiccardoin esclusiva aNews24. Il noto giornalista, nonché ex radiocronista e voce storica di “Tutto il Calcio Minuto per Minuto”, ha parlato del momento nerazzurro e si è soffermato anche sul.LA SITUAZIONE – «Alcune società come l’hanno debiti più grandi rispetto alle altre. Io credo che nel prossimo futuro dovremo attenderci sempre più un mercato attento soprattutto a non spendere troppo perché è necessario ritornare nell’ambito di un bilancio che sia non più in rosso. Anche l’evidentemente non può spendere più come in passato. Questa può essere un’occasione importante per capire come a volte non è necessario spendere tanto, quanto invece cercare, con uno scouting adeguato, calciatori che possano essere di qualità ma che non siano onerosi dal punto di vista economico.