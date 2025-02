Internews24.com - Cucchi: «Inter in un buon momento ma le insidie sono dietro l’angolo. Juve in crescita, ecco che partita mi aspetto. La possibile assenza di Thuram…» – ESCLUSIVA

di Giuseppe ColicchiaIl derby d’Italia dell’contro lantus e la lotta scudetto col Napoli raccontati da Riccardo, inNews24La vittoria di lunedì contro la Fiorentina per cancellare la macchia del Franchi, la super sfida di domani all’Allianz Stadium tra lantus e l’, con la squadra di Inzaghi in piena lotta per lo scudetto col Napoli: questi e tanti altri temistati trattati da RiccardoinNews24. Il noto giornalista, nonché ex radiocronista e voce storica di “Tutto il Calcio Minuto per Minuto”, ha analizzato così ildella stagione che sta attraversando la squadra nerazzurra.In un solo colpo, con la vittoria a San Siro contro la Fiorentina, l’si è riscattata dopo il KO del Franchi e ha accorciato in classifica approfittando del passo falso del Napoli con l’Udinese.