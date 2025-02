.com - CSI per il mondo: una piazza per lo sport nel cuore dell’Amazzonia

Aperta una societàiva nella comunità schipibo di Santa Marta. Corso di formazione per 35 allenatori. Attivitàiva a Iparía, neldella foresta amazzonica.ina Pucallpa. Attivitàiva nel carcere minorile di Maranguita. Un successo la missione in Perù.Un Campus neldella foresta Amazzonica, e laprincipale di Pucallpa trasformata in un vero e proprio mega eventoivo come quelli realizzati in Italia ma a 10mila km da casa, per regalare, coesione sociale, spirito di squadra e solidarietà, è l’ennesima tappa del progetto CSI per il, che è sbarcato in Perù per il terzo anno.Dopo il primo viaggio esplorativo nel 2023 e un secondo viaggio formativo nel gennaio del 2024, una delegazione composta dal presidente provinciale CSI Milano Massimo Achini, dalla responsabile del progetto CSI per ilValentinae da tre giovani volontari appartenenti a diverse societàive del Comitato, Valentina, Camilla e Massimo, rispettivamente di 19, 20 e 21 anni, è atterrata a Pucallpa, alle porte della foresta amazzonica, il 23 dicembre scorso per trascorrere tre settimane intense di, corsi per allenatori e volontari, ma soprattutto di scambi umani indescrivibili.