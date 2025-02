Sololaroma.it - Crystal Palace-Everton, il pronostico di Premier League: combo con l’Over

La 25ª giornata diha preso il via con la sfida tra Brighton e Chelsea che ha visto i Seagulls trionfare. Alle ore 18:30 del 16 febbraio andrà in scena la partita traeduno scontro diretto per la metà della classifica. Infatti i padroni di casa si trovano a quota 30 punti al 12° posto, mentre gli ospiti a quota 27 punti potrebbero provare ad allontanarsi sempre di più dalla zona retrocessione, distante per ora 8 punti., come arrivano le due squadre al matchIlarriva alla sfida fiducioso, soprattutto dopo la vittoria contro il Manchester United che ha portato una ventata di autostima nello spogliatoio grazie alla doppietta di Mateta che nel secondo tempo ha sbaragliato la difesa dei Red Devils. L’, a quota 27 punti, invece arriva da una sfida pesante nel derby contro il Liverpool, pareggiato per 2-2 e che inoltre ha portato ad una espulsione per parte; Moyes non potrà avere a disposizione Doucouré.