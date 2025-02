Anteprima24.it - Crotone-Avellino, i convocati: diverse le assenze

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minutolein casain vista della gara di domani pomeriggio (ore 15) contro il. In panchina non ci sarà il tecnico Raffaele Biancolino, squalificato per un turno. Assenti Cancellotti che dovrà scontare un turno mentre Tribuzzi due. Diversi anche gli acciaccati: Campanile risentimento al polpaccio; Frascatore distrazione al soleo della gamba sinistra; Guarnieri influenza e Mutanda risentimento al flessore della gamba destra.La lista dei:Portieri: 1 Iannarilli, 12 Pizzella, 77 Marson;Difensori: 2 Todisco, 5 Rigione, 23 Cagnano, 26 Cionek, 56 Enrici, 79 Manzi;Centrocampisti: 4 De Cristofaro, 6 Palmiero, 8 Rocca, 20 Palumbo, 21 Armellino, 24 Sounas;Attaccanti: 7 D’Ausilio, 9 Patierno, 10 Russo, 32 Lescano, 35 Zuberek, 91 Panico.