Thesocialpost.it - Crosetto: “L’Europa rischia di esplodere, Giorgia Meloni unica a poter mediare con Trump”

Leggi su Thesocialpost.it

Il ministro della Difesa Guidoha rilasciato un’intervista a Repubblica dopo il suo primo incontro con il Segretario alla Difesa americano Pete Hegseth alla Conferenza sulla Sicurezza di Monaco. Al centro del colloquio, il mutato approccio strategico degli Stati Uniti, le implicazioni pere il ruolo che l’Italia potrebbe giocare nei futuri equilibri geopolitici.ha descritto un quadro chiaro: per l’amministrazione, la priorità assoluta è la Cina, mentre la Russia e l’Iran sono considerati problemi secondari. Questo cambio di prospettiva ridimensiona anche la centralità dell’Ucraina, che viene vista sempre più come una pedina nello scacchiere della competizione globale. “Le accuse americane al? Hanno ragione, abbiamo speso per il sociale e non per le armi”“Gli americani pretendono che, ora,si assuma una responsabilità molto maggiore” ha spiegato, sottolineando come Washington consideri conclusa l’era della protezione gratuita garantita agli alleati europei.