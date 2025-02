Quotidiano.net - Cristicchi e Giorgia guidano la volata finale

Mangiarotti Al buio, con qualche indizio. Il primo: nessun numero verrà lasciato indietro, dalla prima serata alla cinquina, dove votano tutte e tre le giurie, popolare, sala stampa, sala radio, testate online e web. Quindi, per fare un pronostico, bisogna ripartire dal peccato originale di martedì, con la sala stampa che ha scelto Brunori Sas,, Lucio Corsi, Simone, Achille Lauro, direi da panel evoluto. Mercoledì il televoto e le radio hanno aggiunto Fedez e giovedì Olly, Coma Cose, Irama e Gabbani.favoriti trasversali, Olly e Fedez in rimonta dal televoto, Coma Cose anche radio, Irama e Gabbani trasversali ma per ora in basso. Olly e Fedez sono in testa alle charts di streaming di Spotify,e Achille Lauro tengono il passo,è primo solo su Youtube e all’Ariston, ma il suo target è davanti alla tv di casa.