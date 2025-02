Anteprima24.it - Criminalità e vandali, a Cervinara videosorveglianza potenziata

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiContinua l’impegno dell’amministrazione comunale diper garantire la sicurezza urbana, ottimizzando al meglio le risorse disponibili. Laurbana è uno strumento essenziale per contrastare il degrado urbano e gli episodi di illegalità. La giunta, guidata dal sindaco Caterina Lengua, in collaborazione con il comando di polizia locale associato, ha da subito attribuito grande importanza a questo sistema di controllo.Nei giorni scorsi sono state installate 15 nuove telecamere: alcune per sostituire dispositivi ormai obsoleti, altre per rafforzare il monitoraggio delle strutture comunali, spesso oggetto di attici.Investire nel potenziamento dellasignifica ottenere un effetto deterrente e migliorare la sicurezza dei luoghi pubblici.