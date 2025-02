Ilrestodelcarlino.it - Criminali senza cuore contro gli anziani: nei guai

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Si presentavano a case di persone anziane spacciandosi prima per i nipoti, quindi per carabinieri o direttori postali, e poi li derubavano di denaro e gioielli. Non sono sfuggiti però agli investigatori dell’Arma che li avevano identificati e avevano recuperato parte della refurtiva. Per questo motivo due 23enni napoletani sono comparsi davanti al giudice del tribunale di Fermo. Entrambi sono stati condannati a due anni e quattro mesi di reclusione ciascuno per i reati di truffa aggravata e ricettazione in concorso. L’operazione dei militari dell’Arma era rientrata in un più ampio piano dillo straordinario di tutto il territorio, mirato a salvaguardare le fasce più deboli esposte ad episodi di illegalità, tra questi certamente gli. Illi, intensificati per il contrasto alla microtà avevano subito portato significati risultati operativi, consentendo ai militari di Fermo e Porto San Giorgio di denunciare in concorso per ricettazione due 23enni napoletani, in seguito a truffe subite da due coppie didel posto.