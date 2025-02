Oasport.it - Cricket, l’Italia regola il Bahrein e consolida il secondo posto in Challenge League

La pioggia concede una tregua ad Hong Kong, e riprende il cammino vincente deldelnella ICC, tappa di qualificazione alla Coppa del Mondo ODI 2027: gli azzurri battono ilcon lo score di 132/4 (18.1)-130 (43.2) al termine dell’incontro nel quale il capitano azzurro Marcus Campopiano viene nominato player of the match.Ottima prestazione difensiva degli azzurri, che disinnescano l’innings d’attacco degli avversari, chiuso in anticipo, dato che i 10 wickets cadono dopo 43.2 overs ed iiti si fermano a 130 runs.completa poi rapidamente il proprio compito in attacco, ottenendo 132 runs in appena 18.1 overs, vincendo per 6 wickets.Nell’altra sfida odierna del Girone B l’Uganda vince ed ha l’aritmetica certezza di difendere il primoin classifica dopo aver battuto la Tanzania per 59 runs, con lo score di 148 (41.