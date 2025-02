Gqitalia.it - Crêuza de mä, traduzione di un capolavoro in cui Fabrizio De André ci ha portato lunga una mulattiera di mare

Usciva nella primavera del 1984 il primo album cantato in lingua genovese ad avere un successo internazionale: Creûza de mä, ovvero “di”.De Andrè aveva lavorato principalmente ai testi, Mauro Pagani alla musica. «Creûza de mä è stato il miracolo di un incontro simultaneo fra un linguaggio musicale e una lingua letteraria entrambi inventati» ha detto il Faber a proposito della canzone che ha dato il titolo all'album «Ho usato la lingua del, un esperanto dove le parole hanno il ritmo della voga, del marinaio che tira le reti e spinge sui remi. Mi piacerebbe che Creûza fosse il veicolo per far penetrare nelle orecchie dei genovesi (e non solo nelle loro) suoni etnici che appartengono alla loro cultura.».E a proposito di genovesi la canzone di De Andrè arriva sul palco di Sanremo con Bresh - genovese anche lui, originario di Lavagna - che nella serata dei duetti la canta con il figlio di, Cristiano.