Credere nel cambiamento o cedere alla speculazione? La lotta per la tutela del territorio toscano

Negli ultimi anni, la Toscana è diventata il teatro di una battaglia silenziosa ma determinata, dove comunità locali, movimenti ambientalisti e cittadini si stanno unendo per difendere il proprioe da progetti che minacciano l’equilibrio ambientale e sociale. Dai crinali del Pratomagno alle pendici del Monte Amiata, passando per le valli del Mugello, il grido dirme è chiaro: il progresso non può essere sinonimo di distruzione.Pratomagno: una strada asfaltata che divideIl Movimento Pratomagno Senza Asfalto è in prima linea nella protesta contro il progetto di asfaltatura della strada di crinale del Pratomagno, un’opera dal costo esorbitante di 1,8 milioni di euro, finanziata con fondi europei. Il progetto, criticato per la mancanza di una valutazione di impatto ambientale, rischia di compromettere un’area protetta del sito Natura 2000, habitat di specie a rischio come il rospo ululone.