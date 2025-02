Ilfoglio.it - Così Hezbollah cerca di riorganizzarsi su Whatsapp

Leggi su Ilfoglio.it

Dopo l’indebolimento dell’organizzazione militareper colpa della lunga e sanguinosa guerra con Israele, il gruppo ha attuato varie tattiche per riguadagnare l’influenza in Libano. Tra le varie strategie, quella più sorprendente è il loro utilizzo dell’applicazione americana, questo approccio alla loro riorganizzazione è inaspettato, visti i conflitti a lungo termine del Libano con gli Stati Uniti. Sono stati trovati messaggi mandati da ufficiali dia residenti di villaggi nel sud del Libano. E’ stata utilizzata l’applicazione come mezzo di comunicazione per le ricostruzioni, liste di nomi e numeri sono stati trasmessi per invitare una porzione dei residenti a ritirare degli assegni di compensazione.è la più grande potenza politica e militare del Libano, e dopo più di un’anno di conflitto, non soltanto ha perso migliaia di combattenti e i principali leader, ma sono state anche distrutte dozzine di comunità a maggioranza sciita, chesosteneva.