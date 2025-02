Oasport.it - Cosa vuol dire che Sinner non può allenarsi: la differenza tra “ufficiale” e “privato”

sconterà il suo periodo di ineleggibilità dal 9 febbraio 2025 fino alle 23:59 del 4 maggio 2025 (inclusi quattro giorni già scontati dall’atleta durante la sospensione provvisoria). In base all’Articolo 10.14.2 del Codice, il sig.potrà riprendere ufficialmente l’attività di allenamento dal 13 aprile 2025“.Questo è il passaggio che conclude il comunicato stampa diffuso dalla WADA, in cui si legge dell’accordo intercorso tra Jannike l’Agenzia Mondiale Antidoping per una squalifica di poco inferiore ai tre mesi. Non si andrà dunque a processo nell’ambito del ricorso presentato dall’organizzazione al TAS per la positività al Clostebol riscontrata ormai un anno fa a Indian Welles e si è arrivati a questo concordato tra le due parti.Testualmente si legge che “non aveva intenzione di barare e che la sua esposizione al Clostebol non ha fornito alcun beneficio in termini di prestazioni, avvenendo a sua insaputa a causa della negligenza di alcuni membri del suo entourage.