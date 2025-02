Notizie.com - Cosa sappiamo dell’attacco in Austria nel quale è stato ucciso un 14enne

Pomeriggio di follia in. Un cittadino siriano di 23 anni con permesso di soggiorno ha ferito con un coltello 4 persone eunfinora.innelun(Foto di X) – notizie.comPomeriggio di terrore in, nella città di Villach, situata nella regione della Carinzia, a circa 350 chilometri a sud di Vienna e poco distante dal confine con l’ItaliaUn ragazzino di quattordici anni èa coltellate e altre quattro persone sono rimaste ferite. Il presunto responsabile del gesto è un cittadino siriano di 23 anni con permesso di soggiorno, che è finito in manette.L’attacco è avvenuto nel centro cittadino, vicino alla piazza principale. L’autore del gesto èfermato da un fattorino in auto che lo ha investito, facendolo cadere a terra con delle ferite.