Fanpage.it - Cosa farà Sinner nei 3 mesi di squalifica: allenamenti vietati col suo team, dovrà fittare un campo

Leggi su Fanpage.it

Janniktornerà ad allenarsi in modo ufficiale un mese prima del ritorno in. Eccopotrà fare e con chi durante il periodo di sospensione per l'accordo con la WADA.