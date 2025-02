Oasport.it - Cosa cambia per Sinner nel ranking ATP: perché è Zverev il pericolo principale per il n.1

Janniknon giocherà incontri ufficiali per tre mesi: l’azzurro, che è in testa alATP da lunedì 10 giugno 2024, vede a repentaglio il proprio status di numero 1 del mondo, dato che nelle prossime settimane non potrà difendere i punti conquistati nello stesso periodo dello scorso anno.L’azzurro, infatti, nell’aggiornamento di lunedì prossimo avrà 3195 punti di margine sul più immediato inseguitore nelATP, il tedesco Alexander, il quale si è avvicinato a, dato che il tennista italiano ha scartato i 500 punti del titolo di Rotterdam dello scorso anno.Fino a fine marzoperderà anche i 1000 punti frutto del successo ottenuto lo scorso anno a Miami (1000), mentre il tennista teutonico ne perderà 700 tra Los Cabos (100), Indian Wells (200) e Miami (400), potendosi avvicinare all’azzurro di altri 300 punti.