Lanazione.it - Cortona, protesta davanti al mattatoio di Ossaia

Arezzo, 15 febbraio 2025 – Venti attivisti antispecisti hanno messo in atto ieri un'aspraaldinel comune di(Ar) contro il sistema che opprime e uccide miliardi di animali nei mattatoi della Terra, contro la violenza sistematica e industrializzata che nega il diritto alla vita e alla libertà a individui considerati come meri oggetti da sfruttare e poi infine uccidere. "Ci siamo fermati a parlare con gli operatori del macello - riferiscono - i quali ci hanno raccontato che gli animali, che loro stessi uccidono, hanno tutti un loro carattere, hanno tutti un diverso modo di morire". Durante il presidio degli attivisti, nessun animale é entrato nel macello. "Per qualche ora, il sangue ha smesso di scorrere un questo luogo. Ogni giorno nei mattatoi di tutto il mondo milioni di esseri viventi senzienti subiscono questa sorte per soddisfare la domanda di carne.