Corta midi o lunga sa sempre come rendere speciale un outfit con abbinamenti classici o inaspettati

Impossibile non averne almeno una nell’armadio. Ogni donna ha infatti nel proprio guardaroba una gonna nera che ama e di cui non si disferà mai. Perché quando si trova il modello giusto èuna specie di alchimia che non si può spezzare. Un’unione felice destinata a durare negli anni e a venire rinnovata ogni volta con nuovi. Ma se c’è la gonna nera preferita di ognuna, nulla vieta di sperimentare anche altri modelli. Da quello mini all’extra long, passando per le tante sfaccettature del. Che sia tubolare o a ruota, strutturata o fluida, minimale o decorata il discorso non cambia. Ci sono tanti modelli che possonofelice ogni donna.A fare la differenza, poi, è spesso il modo in cui questa gonna viene abbinata.