Ilgiorno.it - Corsico, violenta lite in casa Barbaro tra l’ex pentito ‘Rosi’ e il figlio Domenico

(Milano) – Nessuno dei due ha voluto spiegare il motivo della. Sta di fatto che qualche giorno fa Rosario, ormai ex collaboratore di giustizia con una condanna per associazione mafiosa e legami di parentela anche con la famiglia Papalia, ha avuto unadiscussione con il, nel loro appartamento a. Qualcuno ha chiamato il 112, generando un intervento dei carabinieri: all’arrivo delle forze dell’ordine, il ventisettenne ha smesso di inveire contro il padre cinquantaduenne e se l’è presa con uno dei militari, finito in ospedale e dimesso con una prognosi di tre giorni. A valle degli accertamenti investigativi, il più giovane dei litiganti è stato denunciato a piede libero per resistenza a pubblico ufficiale. Così isono tornati a far parlare, a distanza di cinque settimane dalla decisione didi ‘Micu l’Australianu’, di interrompere il percorso di collaborazione iniziato nel 2021 e culminato con l’operazione di Dda e Squadra mobile che ha smantellato il clan Maiolo-Manno di Pioltello.