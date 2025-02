Ilgiorno.it - Corsico studia da “smart city“: "Vita sostenibile e di qualità"

Leggi su Ilgiorno.it

Siglato un protocollo d’intesa per l’evoluzione della città verso la ““, con l’obiettivo di potenziare le competenze digitali dell’amministrazione e realizzare soluzioni innovative utili a cogliere le opportunità di sviluppointrodotte dalle nuove tecnologie. L’intesa prevede l’avvio di un tavolo di lavoro congiunto per condividere le esigenze e le peculiarità del territorio, in modo da individuare i servizi digitali più adatti alle necessità di cittadini e imprese locali, in ambiti come la mobilità intelligente o la gestionedei consumi energetici. Il protocollo è stato siglato con Windtre che da tempo collabora attivamente con le pubbliche amministrazioni per supportarle nella trasformazione verso la città. "Abbiamo aderito con convinzione al protocollo d’intesa con Windtre – ha dichiarato il sindaco diStefano Martino Ventura –.