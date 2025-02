Napolipiu.com - Corriere dello Sport: “Lazio-Napoli, le probabili formazioni”

: “, le”">Secondo quanto riportato da Alberto Polverosi suloggi in edicola, ilsi prepara a una sfida chiave contro la, con l’obiettivo di difendere il primo posto e allontanare le inseguitrici. L’incrocio con i biancocelesti, già vincenti nei due precedenti stagionali contro gli azzurri, rappresenta un test cruciale per la squadra di Antonio Conte, chiamata a reagire dopo due pareggi consecutivi contro Roma e Udinese che hanno permesso all’Inter di avvicinarsi a un solo punto di distanza.L’allenatore salentino dovrà fare i conti con diverse assenze pesanti: l’infortunio di Neres, unito a quelli di Olivera e Spinazzola, ha svuotato la fascia sinistra, costringendo Conte a variare ancora il modulo. Per la prima volta, ildovrebbe scendere in campo con il 3-5-2, abbandonando il classico 4-3-3 e affidandosi a Raspadori al fianco di Lukaku, in un attacco più fluido e meno prevedibile.