Coppa Italia al Ricci per le neroverdi semifinale con la Roma

Appuntamento con la storia, oggi alle 12,30 alper il Sassuolo Femminile. Mai arrivate così lontano in, legiocano infatti ladi andata contro lapuntando a ripetere quella che è stata un’autentica impresa, ovvero estromettere dal tabellone, nei quarti, l’Inter dell’ex Piovani. Le giallorosse, che nel corso della regoular season di campionato si sono piazzate terze a 35 punti, ovvero 3 in meno dell’Inter – il Sassuolo per dare un’idea, ha chiuso ottavo, a quota 19 – minacciano di essere osso altrettanto duro da rodere per ledi Gian Loris Rossi. Che alla vigilia ha detto che "sognare non costa nulla. Sarà una gara complicata – ha aggiunto l’allenatore del Sassuolo – ma siamo consapevoli delle nostre capacità e pronte a giocarcela con chiunque".