Ilgiorno.it - Controlli in aeroporto: allontanati 42 clochard

Operazione della Polizia di Stato di Varese, coadiuvata dall’Arma dei Carabinieri e dalla Guardia di Finanza nell’di Malpensa dove sono state controllate le persone senza fissa dimora. Al termine dell’attività, a cui hanno collaborato anche Sea, Croce Rossa e City Angels, notificati 42 ordini di allontanamento. Obiettivo dell’intervento: garantire il rispetto delle normative vigenti e la sicurezza nei due Terminal. La presenza di persone senza fissa dimora è stato affrontato la scorsa settimana nell’incontro con il Prefetto di Varese. Alla riunione, convocata per il rinnovo del protocollo per la gestione di quelle presenze, scaduto a dicembre 2024, è emerso l’aumento del loro numero e quindi la necessità di adottare misure adeguate a far fronte alla situazione. L’operazione rientra, dunque, nelle azioni decise per dare attuazione al Protocollo rinnovato il 5 febbraio da Regione Lombardia, Provincia di Varese, 11 Comuni della provincia di Varese, Comune di Milano, Aler, Ats Insubria di Varese, Asst 7 Laghi e Valle Olona, Sea, Enac, Polaria Malpensa, Caritas Ambrosiana, Cri, City Angels.