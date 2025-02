Ilgiornale.it - Contro i clandestini serve il blocco navale

Leggi su Ilgiornale.it

Realizzare ilper respingere le migrazioni di massa irregolari per via marittima è alquanto complesso, in quanto la materia si interseca con la disciplina del mare territoriale e delle acque internazionali e con la tutela dei diritti umani, ma è fattibile