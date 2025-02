Napolipiu.com - Conte: “Siamo duri a morire. Orgoglioso di questi ragazzi straordinari”

: “di”">Il tecnico del Napoli ha commentato il 2-2 contro la Lazio all’Olimpico, analizzando le scelte tattiche e i cambi forzati durante il match.Il Napoli esce dall’Olimpico con un pareggio per 2-2 contro la Lazio. Antonio, tecnico azzurro, ha analizzato la gara ai microfoni di DAZN: “Se andiamo a guardare in maniera analitica la situazione è questa. Il primo cambio lo abbiamo fatto con Buongiorno che rientrava dopo due mesi e mezzo, dando poi un segnale alla squadra con l’inserimento di Politano nella posizione di esterno ed è stata una mossa che ha dato i suoi frutti”.Sul cambio forzato e l’esordio di Rafa Marin, l’allenatore ha spiegato: “Quando mi ha chiesto il cambio Mazzocchi è stato un problema. L’unica cosa che potevo fare è far esordire Rafa Marin, a cui faccio i complimenti per il buon esordio in una partita calda.