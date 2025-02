Terzotemponapoli.com - Conte in conferenza: “Soddisfatto della squadra! In emergenza, ma stavamo per vincere”

La soddisfazione dinonostante il pareggioAntonio, allenatore del Napoli, ha parlato instampa dallo Stadio Olimpico dopo il pareggio contro la Lazio. Il tecnico si è dettoprestazione, pur riconoscendo un pizzico di rammarico per il risultato finale.“Non posso non essere. Sapevamo che la Lazio fosse un avversario ostico e credo che laabbia disputato una buona gara. Il rammarico c’è perché all’Olimpico abbiamo lasciato quattro punti al 90esimo tra andata e ritorno. Ma oggi questa partita ha un peso diverso: abbiamo dimostrato di non voler mollare, nonostante le difficoltà incontrate. Mi piace molto lo spirito di questi ragazzi, che affrontano ogni ostacolo senza lamentarsi. Se non avessimo questo atteggiamento, la nostra classifica sarebbe diversa.