Calciomercato.it - Conte esulta ed esplode la rabbia: “È imbarazzante”

Leggi su Calciomercato.it

Si scatenano subito dopo la rete del pareggio del Napoli contro la Lazio firmato da Raspadori, stasera titolare al fianco di LukakuLa Lazio ha sbloccato subito il match col Napoli di scena adesso all’Olimpico. I biancocelesti sono passati in vantaggio con un super gol di Isaksen, che ha sorpreso Meret – qualche metro lontano dalla porta – con una conclusione potente che ha scheggiato la parte bassa della traversa prima di finire a rete.edla: “E’” (LaPresse) – Calciomercato.itLa reazione degli azzurri è stata pressoché immediata, con l’1-1 firmato da Raspadori – stasera in coppia con Lukaku nel 3-5-2 – arrivato dopo appena sette minuti con protagonista in negativo il portiere dei padroni di casa, Provedel.Pareggio del Napoli, Provedel nel mirino: “Doppia papera, Mandas l’avrebbe parata”Da un suo rilancio errato è partita l’azione del pari azzurro, poi sul tiro dell’attaccante dei partenopei si è buttato in maniera goffa, con il pallone che ha colpito la sua coscia prima di andare in porta.