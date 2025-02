Napolitoday.it - Conte: "C'è rammarico, ma i ragazzi vanno elogiati. Oggi abbiamo cambiato il quarto modulo in 8 mesi"

Leggi su Napolitoday.it

"Non posso non essere soddisfatto della prestazione, perchè sapevamo che tipo di squadra andavamo ad affrontare. Sicuramente c'èperchè nel giro di due settimanelasciato qui all'Olimpico quattro punti nel finale.dimostrato che non vogliamo mollare, al di là degli.